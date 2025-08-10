Celebran edición del Caribbean Beach Volleyball Championship en Carolina

CAROLINA – Con un ambiente electrizante, lleno de talento juvenil, competencia de alto nivel y momentos memorables, concluyó con éxito la tercera edición del Caribbean Beach Volleyball Championships en el Balneario de Carolina.

Durante cuatro días de competencia, más de 400 atletas entre las edades de 12 a 18 años compitieron en el torneo juvenil de voleibol de playa más grande del Caribe. Más de 200 equipos provenientes de Puerto Rico y países de América y Europa, incluyendo más de 30 equipos internacionales de naciones como Estados Unidos, Italia, Honduras y El Salvador, convirtieron a Carolina en el epicentro del talento emergente del deporte.

“El deporte es una de las herramientas más poderosas para transformar vidas, y en Carolina creemos firmemente en su valor como instrumento de inclusión, disciplina y superación. Nuestros técnicos y entrenadores en la Escuela de los Deportes de Carolina hacen una labor excepcional formando a jóvenes con talento y propósito. Este torneo, celebrado en nuestro hermoso balneario, demuestra cómo un escenario bien cuidado y gestionado puede convertirse en punto de encuentro para el deporte de alto nivel, la proyección internacional y el desarrollo integral de la juventud», expresó el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte.

La celebración del Caribbean Beach Volleyball Championships en Carolina reafirma el compromiso del municipio con el desarrollo deportivo como vehículo de crecimiento social y humano. Con cada edición, este evento impulsa no solo el talento atlético, sino también el turismo deportivo y el sentido de comunidad que distingue a Carolina. Las decenas de equipos internacionales, el entusiasmo de las familias, y la impecable coordinación del evento reflejan el gran trabajo de planificación y visión a largo plazo.

“Estamos más que agradecidos con el alcalde y el municipio y la ayuda que nos han dado. Este balneario es tan lindo y los que asisten al evento me lo dejan saber. El entusiasmo y nivel de preparación que vimos en los equipos fue simplemente extraordinario. Esta edición reafirma que este es el evento más importante de su clase en la región”, expresó José Bengoa, socio productor del evento.

Más allá de la competencia, el evento brindó una experiencia de clase mundial con música en vivo, activaciones de marcas, entrevistas exclusivas a los atletas y cobertura mediática que capturó las historias más inspiradoras del torneo.

“La verdad es que este torneo es muy bonito. Hemos tenido la oportunidad de visitar varios países, pero esta playa es hermosa y la competencia es muy buena. Es una emoción grande estar aquí. Nos encanta Puerto Rico. Hasta cuando llueve este país es bonito”, resaltó Fátima Rendón García, de 14 años y miembro de la selección de El Salvador.

El evento también tiene la función para el Recruiting Combine femenino, donde entrenadores universitarios de Estados Unidos evaluaron a las jugadoras con miras a becas deportivas y reclutamiento NCAA. Varias atletas locales recibieron acercamientos importantes, marcando un paso firme hacia sus aspiraciones universitarias e internacionales.

“La verdad es que este tipo de evento inspira a nuestros jóvenes a seguir trabajando. Tenemos muchas atletas becadas en las mejores universidades de Estados Unidos y fueron desarrolladas en Carolina. Y aquí pueden demostrar cómo han seguido mejorando. Este balneario está perfecto para este tipo de eventos y uno lo ve con los auspiciadores y todos los que quieren ser parte y estar aquí”, comentó Rafael Madamo Del Valle, Técnico dé voleibol de playa en la Escuela de los Deportes de Carolina.

El Caribbean Beach Volleyball Championships cerró su tercera edición dejando huella como mucho más que un torneo: fue una celebración del talento, la pasión y el potencial del deporte juvenil. Puerto Rico vuelve a posicionarse como sede de eventos deportivos de clase mundial, con la mirada ya puesta en una edición 2026 que promete aún más.

Para más información sobre los programas de nuestros programas deportivos se puede comunicar con la Escuela de los Deportes al 787-762-5310 o escribirnos a escueladelosdeportes@carolina.pr.gov.