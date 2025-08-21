Celebran décimo aniversario del Doctors’ Center Hospital San Fernando de la Carolina

CAROLINA – La Plaza Rey Fernando III sirvió de escenario para una velada musical especial en honor a una década de atención médica de calidad, como parte de la celebración del décimo aniversario del Doctors’ Center Hospital San Fernando de la Carolina.

El hospital, que se desarrolló en el centro urbano de la ciudad por el municipio de Carolina, desde su apertura ha brindado los servicios médico hospitalarios que carecía la región noreste del país, según se precisó.

La Noche de Conciertos estuvo a cargo de la Orquesta de Conciertos de Carolina, dirigida por el Maestro Franky Suárez, y la participación especial de Norberto Vélez, Willito Otero y Michelle Brava.

Para celebrar los 10 años de servicios y la evolución que ha tenido el hospital, el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, preparó un concierto al aire libre con un repertorio bailable dentro del pentagrama tropical popular. Según se detalló, el evento contó con una significativa cantidad de personas que disfrutaron del ambiente familiar con kioscos con una variedad de gastronomía local y artesanos puertorriqueños.

“Durante estos diez años, el Doctors’ Center Hospital San Fernando de la Carolina ha encabezado un esfuerzo sostenido para acercar los servicios de salud de calidad a la población de Carolina y de la región. La atención centrada en la persona, la integración de tecnologías modernas y la cercanía de contar con médicos especialistas atendiendo a nuestra gente con respeto y sensibilidad han permitido mejorar el acceso a servicios especializados, fomentar una buena salud entre los ciudadanos y promover estrategias de prevención y manejo de enfermedades. Con este concierto, celebramos las miles de vidas que este hospital municipal ha logrado salvar y el impulso económico que ha significado para Carolina el brindar estos servicios en nuestra ciudad”, dijo Aponte.

“Seguiremos trabajando para que la atención médica de excelencia esté al alcance de todos los habitantes de nuestra región y el hospital sigue creciendo con la construcción de su segunda fase”, afirmó el alcalde de Carolina.

Actualmente, a un costo de $27.9 millones, se trabaja en la construcción de dos nuevos pisos sobre el ala oeste del Doctors´ Center, lo que aumentará su capacidad hospitalaria, reforzará la calidad del servicio y contribuirá a la recuperación de los pacientes.

Igualmente, el primer ejecutivo municipal destacó que muy pronto inaugurará la nueva Torre Médica “para traerle más salud y más conveniencia a los ciudadanos, pues tendremos a los médicos ofreciendo los servicios de hospitalización y de seguimiento en un mismo edificio”.

Galería