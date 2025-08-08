Celebran ‘Back to School 2025’ en Fajardo 

FAJARDO – Este próximo sábado, 9 de agosto, se celebrará en el municipio de Fajardo un masivo evento de ‘Back to School’ en donde se entregarán a los niños que asistan una serie de nuevos y vistosos bultos, mochilas, libretas, lápices, borradores, reglas y demás material escolar de cara al inicio del nuevo año académico en el sistema público de enseñanza pautado para el 13 de agosto.

La iniciativa surge por parte del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez y la actividad está pautada para comenzar a las 9 de la mañana en el coliseo Tomás Dones Hernández, ubicado en la llamada ‘Ciudad Caradura’.

“Esta es una actividad para todos los estudiantes de nivel elemental, intermedio y superior, sus padres, madres, encargados y la comunidad escolar en general, tanto del municipio de Fajardo, así como de los pueblos limítrofes. El norte de esta actividad es apoyar a nuestros estudiantes, el futuro de Puerto Rico, en sus preparativos para el regreso a la escuela el próximo miércoles”, dijo el Presidente Cameral.

“Para nosotros es bien importante que nuestros niños estén preparados para ese evento tan especial del ‘Back to School’, por eso hemos desarrollado esta actividad”, añadió el también Representante por el Distrito #36, el cual comprende los municipios de Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra.

El evento, además, será escenario de la primera orientación a estudiantes escolares sobre qué hacer si se encuentra algún animal exóticos. Miembros del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ofrecerán una demostración con boa constructor, pitón reticulada, mono rhesus, búho -múcaro- nativo, tarántula stray knee y una boa nativa.

Además, se administrarán vacunas gratuitas para los estudiantes, se proveerán certificados de vacunación, también libre de costo y se realizarán pruebas de salud oral y detección del virus del COVID-19, entre otras.

Para atender las necesidades de familias con escasos recursos económicos, voluntarios del Banco de Alimentos de Puerto Rico donarán unas 250 compras de víveres y artículos no perecederos.

Mientras que estilistas y barberos certificados del Departamento de Corrección y Rehabilitación ofrecerán servicio de corte de pelo, sin costo alguno.

Igualmente, habrá un área para que los jóvenes participen del famoso ‘gaming interactivo’, al igual que varios circuitos deportivos con el objetivo de fomentar la actividad física, el juego activo.

Entre las otras agencias que estarán presente durante el evento se encuentran el Departamento de salud, el Departamento de la Familia, Departamento de Agricultura, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Departamento de Recreación y Deportes, Negociado de Bomberos, Comisión de Seguridad en el Tránsito, la Administración de Vivienda Pública, el Municipio de Fajardo y la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA), entre otros.

Personal del Fajardo Group Practice estarán presente para asistir en gestiones de salud. La tienda en cadena Walmart, el ICP, el supermercado Econo y las farmacias Walgreens, aportaron para el evento.