Celebran actividad: “Comandancia de Caguas le canta a la Esperanza”

CAGUAS – En horas de la mañana de ayer martes, 28 de octubre, el personal de la Policía de Puerto Rico del área de Caguas y el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), se unieron a la Sociedad Americana contra el Cáncer para llevar a cabo la actividad “Comandancia de Caguas le canta a la Esperanza” en los predios su edificio, ubicado en la avenida José Mercado de dicho municipio.

En el evento que dio inicio con una marcha a la cual se unieron estudiantes de la escuela Luis Muñoz Rivera, estuvo presente la alta oficialidad del área, se realizó un acto de recordación por los miembros de la Policía fallecidos, compartieron con los sobrevivientes y con los que aún se encuentran dando la batalla en contra de esta enfermedad. También hubo mesas informativas y a participación de la agrupación Villa y Su Sangre Musical, el Grupo Mambo Pa’ti y la orquesta del Negociado del Cuerpo de Bomberos.

Como parte de los actos, la Asociación Americana Contra el Cáncer hizo entrega de un reconocimiento por ser parte de la celebración de los 25 años de las marchas “Avancemos a Grandes Pasos Contra el Cáncer de Seno”, a las cuales se ha unido la Comandancia de Caguas los últimos nueve (9) años y su comandante; teniente coronel Gerardo H. Oliver Franco, a su vez, reconoció a la sargento Hilda González Báez del Cuerpo de Investigaciones Criminales por su entrega y compromiso inquebrantable con todos los pacientes y sobrevivientes de esta enfermedad.

El mes de octubre de cada año, la Organización Mundial de la Salud conmemora mundialmente la lucha contra esta enfermedad, con el fin de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres y hombres accedan a diagnósticos, tratamientos oportunos y efectivos.