Ceiba se prepara para el regreso a clases con actividad comunitaria

CEIBA – En un esfuerzo conjunto para apoyar a las familias de cara al inicio del nuevo semestre escolar, el municipio de Ceiba, en coordinación con la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC), realizó una actividad comunitaria que benefició a cientos de niños y niñas del pueblo.

Durante el evento, se realizó la entrega de mochilas escolares con artículos esenciales como libretas, lápices, gomas de borrar, tijeras, pega, sacapuntas y papel de argolla, entre otros. ODSEC distribuyó bultos a niños entre las edades de 5 a 12 años, mientras que el municipio de Ceiba extendió la entrega a todos los niños y niñas del pueblo, garantizando así que cada estudiante comience el semestre con lo necesario para su aprendizaje.

“Este tipo de iniciativa representa el compromiso de nuestro gobierno municipal con la niñez ceibeña y sus familias. Queremos que nuestros estudiantes comiencen el semestre con entusiasmo y sin preocupaciones materiales”, dijo el alcalde del pueblo, Samuel Rivera Báez, quien participó activamente de la actividad.

Además de los materiales escolares, se ofrecieron servicios gratuitos de recorte de cabello para los niños y manicura para las niñas, como parte de los preparativos para el regreso a clases. También hubo máquinas de brincos, juegos, la exhibición de la estatua viviente con José Coronel y golosinas gratis para todos los niños.

El evento contó con la participación de múltiples agencias del gobierno, quienes ofrecieron orientación sobre los servicios disponibles para la ciudadanía. Entre las agencias estuvieron el Departamento de la Familia, Acción Social, ASSMCA, Proyecto Escudo, 2 Generaciones, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y el Concilio de Salud Integral de Loíza. Por su parte, el Departamento de Salud ofreció, gratuitamente, el servicio de emisión de tarjetas de vacunas y el documento de papel verde, necesario para los requisitos escolares.