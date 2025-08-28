Ceiba se destaca en el tenis de mesa juvenil

Jeanc Rodríguez

Instagram: @jeancrod87

CEIBA – Jóvenes atletas ceibeños se destacaron el fin de semana del 23 y 24 de agosto en competencias de mesa, representando al Ceiba Marlins Table Tennis Club.

Ian E. Velázquez Nieves se coronó campeón de la categoría 1600, imponiéndose, 3-1, en un emocionante partido, al jugador Joanel Lozada Vega, del club de Morovis, en el Cidra Open 2025. Además, logró el tercer lugar en la categoría 13U Masculino.

Mientras, Gilianie Ávila Vélez, estudiante del CAAM, se convirtió en campeona de la categoría B tras un reñido encuentro a cinco parciales contra Rayniel O. Robles Motel, del Club Corozal.

Por otra parte, April M. Cintrón Matos, estudiante de ECEDAO, se llevó el campeonato en la categoría 13U femenino con marcador de 2-0.

“El Municipio Autónomo de Ceiba y nuestro alcalde Samuel Rivera Báez felicitan con gran entusiasmo a nuestros jóvenes atletas ceibeños. Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo deportivo de nuestra juventud”, expresó el director de la Oficina de Recreación y Deportes municipal, Jim Figueroa.

“Ustedes son ejemplo de esfuerzo, talento y dedicación. Ceiba está orgullosa de ustedes”, manifestó Figueroa a los jóvenes atletas.

Ceiba Marlins Table Tennis Club llevó cinco participantes al Cidra Open 2025; cuatro de ellos ganaron sus respectivos grupos en la fase inicial del torneo. En seis categorías, el saldo fue tres campeones y un tercer lugar.