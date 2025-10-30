CEIBA – La Legislatura Municipal de Ceiba rindió reconocimiento a dos jóvenes deportistas ceibeños por su destacada trayectoria en el ámbito deportivo, así como un agradecimiento especial a la senadora y vicepresidenta del Senado, Marissa “Marissita” Jiménez, y al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, por sus continuas aportaciones al desarrollo del pueblo.

Los jóvenes Jaden Joel García Reyes y Carlos Esteban Medina fueron homenajeados por el compromiso, disciplina y orgullo con el que ambos representan a su municipio en eventos deportivos locales e internacionales.

Jaden, miembro de la Marlin Sailing School en Ceiba, ha sobresalido en el deporte de la vela, posicionándose como una joven promesa en esta disciplina náutica. Por su parte, Carlos Esteban, miembro del Equipo Nacional de Puerto Rico U11 de Tenis de Mesa, ha demostrado un desempeño excepcional, representando dignamente a Ceiba y a la Isla en competencias nacionales e internacionales.

Durante el acto, también se hizo entrega de un reconocimiento especial a la senadora Marissa Jiménez y al presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez, en agradecimiento por sus gestiones y aportaciones constantes en favor de los servicios y programas municipales. En esta ocasión, se destacó particularmente su apoyo para la remodelación de la Legislatura Municipal, un espacio que ahora cuenta con instalaciones mejoradas y modernas.

El alcalde del pueblo, Samuel Rivera Báez, expresó su satisfacción y orgullo por el talento y la solidaridad que caracterizan al pueblo ceibeño. “Hoy reconocemos a nuestros jóvenes que con esfuerzo y dedicación ponen el nombre de Ceiba en alto, pero también agradecemos a quienes han sabido extender su mano amiga para impulsar el desarrollo de nuestro pueblo. Tanto la senadora como el presidente de la Cámara han sido aliados genuinos de Ceiba, y este reconocimiento es una muestra de nuestro aprecio”, señaló el alcalde.

El evento contó además con la presencia del senador del Distrito de Carolina, Héctor Joaquín Sánchez, quien se unió a la Legislatura y al alcalde para felicitar a los homenajeados y reiterar su compromiso con la juventud y el deporte ceibeño.