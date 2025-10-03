jueves

octubre 02, 2025

Ceiba instala placas solares en el Centro de Edad Avanzada para fortalecer la resiliencia de adultos mayores

(Foto/Suministrada)
CEIBA – El municipio de Ceiba dio inicio a la instalación de placas solares en el Centro de Edad Avanzada Narciso Matta Gauthier, con el objetivo de fortalecer la resiliencia y disponibilidad de este espacio dedicado al bienestar de los adultos mayores.

El desarrollo de este proyecto ha sido posible gracias a la aprobación de la propuesta presentada ante la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), entidad a la que el municipio agradeció profundamente por el respaldo brindado, ya que este esfuerzo impacta de manera directa la calidad de vida de la población de edad dorada.

Adicionalmente, han comenzado labores orientadas a optimizar la presión del agua potable en la zona, con la finalidad de garantizar servicios más confiables y dignos para la comunidad.

El alcalde Samuel Rivera Báez reafirma que el compromiso con la tercera edad se traduce en acciones concretas y resultados, no solo en palabras.

