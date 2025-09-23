Ceiba inaugura temporada de la Coliceba

CEIBA – El municipio de Ceiba inauguró la nueva temporada de la Coliceba, en el terreno del Estadio Nito Cortijo, que fue dedicada a la memoria del fenecido ceibeño Antonio “Tony” Ávila, conocido como “El Líder”.

El alcalde del pueblo, Samuel Rivera Báez, en compañía del actual apoderado de la Coliceba, Samuel Amaro, hicieron entrega a la familia de Tony Ávila, quien en vida fuera el primer apoderado del equipo de la Coliceba, de un reconocimiento, en homenaje a su trayectoria y colaboración con el deporte en el pueblo.

“Ceiba reconoce la trayectoria y el legado de don Antonio Ávila, un hombre que aportó con gran pasión al deporte en nuestro pueblo y que dejó huellas imborrables en la Coliceba. Dedicamos esta temporada a su memoria y nos sentimos orgullosos de poder rendirle este tributo en presencia de su familia”, expresó el alcalde.

La ceremonia de apertura dio paso al esperado primer juego en casa, donde los Marlins de Ceiba se enfrentaron al equipo de Río Grande en una serie de dos partidos. El primer encuentro fue dominado por los visitantes de Río Grande, mientras que los Marlins de Ceiba se alzaron con la victoria en el segundo, logrando así el respaldo y la alegría de la fanaticada local.

“El béisbol es parte de nuestra identidad como pueblo. Ver a nuestra comunidad reunida en el Estadio Nito Cortijo, apoyando a los Marlins, es la mejor prueba de que el deporte une y fortalece. Continuaremos respaldando estas iniciativas que ofrecen entretenimiento, desarrollo y orgullo para todos los ceibeños”, añadió el alcalde.