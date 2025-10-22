Ceiba entrega electrodomésticos a adultos mayores

CEIBA – El municipio de Ceiba informó ayer que, gracias al compromiso de la Fundación MCS y al trabajo de la Oficina de Ayuda al Ciudadano (dirigida por la Sra. Nancy Cardona) y el Departamento de Acción Social, 29 familias de Ceiba recibieron equipos. Los beneficiarios fueron, en su mayoría, personas de más de 60 años con condiciones de salud. Los equipos incluyeron neveras, estufas, lavadoras, artículos de uso médico y pañales, entre otros.

Se reconoció al equipo de Facilidades Municipales y a su director, Humberto Castro, por llevar e instalar los equipos en los hogares de personas que permanecen en cama o que no tienen transporte.

Este esfuerzo reafirma el compromiso del alcalde Samuel Rivera Báez con la justicia, el bienestar de los adultos de edad avanzada y la dignidad de toda la población de Ceiba.