miércoles

octubre 22, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Ceiba entrega electrodomésticos a adultos mayores

(Foto/Municipio de Ceiba)
  • Visitas: 84

CEIBA – El municipio de Ceiba informó ayer que, gracias al compromiso de la Fundación MCS y al trabajo de la Oficina de Ayuda al Ciudadano (dirigida por la Sra. Nancy Cardona) y el Departamento de Acción Social, 29 familias de Ceiba recibieron equipos. Los beneficiarios fueron, en su mayoría, personas de más de 60 años con condiciones de salud. Los equipos incluyeron neveras, estufas, lavadoras, artículos de uso médico y pañales, entre otros.

Se reconoció al equipo de Facilidades Municipales y a su director, Humberto Castro, por llevar e instalar los equipos en los hogares de personas que permanecen en cama o que no tienen transporte.

Este esfuerzo reafirma el compromiso del alcalde Samuel Rivera Báez con la justicia, el bienestar de los adultos de edad avanzada y la dignidad de toda la población de Ceiba.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 638

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
5

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: