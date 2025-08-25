Ceiba destaca a sus servidores públicos en el Capitolio

SAN JUAN – El Municipio de Ceiba informó que el alcalde, Samuel Rivera Báez, participó en el evento “Sirviendo con Excelencia – Distrito 36 | 2025”, celebrado en el Capitolio de Puerto Rico.

La actividad fue organizada por el presidente de la Cámara de Representantes y representante del Distrito 36, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

Durante la actividad, se destacó el trabajo de varios servidores públicos vinculados a distintas dependencias gubernamentales. En representación del municipio de Ceiba, fueron reconocidos Lourdes González, del Cuartel de la Policía de Puerto Rico en Ceiba; Miguel García, de Obras Públicas; Yaritza Batiste, del Departamento de Educación en la Región de Humacao; Eric Colón, de Manejo de Emergencias en la zona de Ceiba; Mireli Ramírez, del Departamento de la Familia en la localidad; y Glendaliz Román, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.