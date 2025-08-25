lunes

agosto 25, 2025

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Ceiba destaca a sus servidores públicos en el Capitolio

(Foto/Suministrada)
SAN JUAN – El Municipio de Ceiba informó que el alcalde, Samuel Rivera Báez, participó en el evento “Sirviendo con Excelencia – Distrito 36 | 2025”, celebrado en el Capitolio de Puerto Rico.

La actividad fue organizada por el presidente de la Cámara de Representantes y representante del Distrito 36, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

Durante la actividad, se destacó el trabajo de varios servidores públicos vinculados a distintas dependencias gubernamentales. En representación del municipio de Ceiba, fueron reconocidos Lourdes González, del Cuartel de la Policía de Puerto Rico en Ceiba; Miguel García, de Obras Públicas; Yaritza Batiste, del Departamento de Educación en la Región de Humacao; Eric Colón, de Manejo de Emergencias en la zona de Ceiba; Mireli Ramírez, del Departamento de la Familia en la localidad; y Glendaliz Román, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

