Ceiba da comienzo a Torneo de Softball Máster 45+

CEIBA – Con gran entusiasmo dio inicio el Torneo de Softball Máster 45+, como parte de los ofrecimientos gratuitos del Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de Ceiba. La inauguración se llevó a cabo en el Estadio Nito Cortijo, donde jugadores, familiares y fanáticos se dieron cita para celebrar el inicio de esta competencia que promueve el deporte, la camaradería y un estilo de vida activo entre los adultos mayores de 45 años.

Este año, el torneo fue dedicado a Johny Meléndez, conocido cariñosamente como “La Leyenda”, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el deporte y su invaluable aportación a la comunidad. Meléndez es uno de esos gigantes silenciosos que, más allá del terreno de juego, sacó a muchos jóvenes de la calle y les enseñó disciplina a través del béisbol.

El torneo contará con la participación de cuatro equipos: Los Terribles, Los Coyotes, Team Sugar y Los Máster. Los partidos se celebrarán en el Parque de Béisbol de Parcelas Aguas Claras, todos los martes y jueves a las 7:00 p.m.

Jim Figueroa, director del DRD Municipal, destacó que este tipo de eventos busca fomentar la integración social, la salud física y emocional, y fortalecer los lazos comunitarios. “Este torneo no solo es una competencia deportiva, es una celebración de vida, de amistad y del legado que figuras como Johny Meléndez han dejado en nuestras comunidades”, añadió Figueroa.

Con este torneo, el DRD Municipal reafirma su compromiso de continuar ofreciendo espacios gratuitos y accesibles que promuevan la actividad física, la sana convivencia y la calidad de vida de los ceibeños.