miércoles

noviembre 05, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Ceiba da comienzo a Torneo de Softball Máster 45+

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 185

CEIBA – Con gran entusiasmo dio inicio el Torneo de Softball Máster 45+, como parte de los ofrecimientos gratuitos del Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de Ceiba. La inauguración se llevó a cabo en el Estadio Nito Cortijo, donde jugadores, familiares y fanáticos se dieron cita para celebrar el inicio de esta competencia que promueve el deporte, la camaradería y un estilo de vida activo entre los adultos mayores de 45 años.

Este año, el torneo fue dedicado a Johny Meléndez, conocido cariñosamente como “La Leyenda”, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el deporte y su invaluable aportación a la comunidad. Meléndez es uno de esos gigantes silenciosos que, más allá del terreno de juego, sacó a muchos jóvenes de la calle y les enseñó disciplina a través del béisbol.

El torneo contará con la participación de cuatro equipos: Los Terribles, Los Coyotes, Team Sugar y Los Máster. Los partidos se celebrarán en el Parque de Béisbol de Parcelas Aguas Claras, todos los martes y jueves a las 7:00 p.m.

Jim Figueroa, director del DRD Municipal, destacó que este tipo de eventos busca fomentar la integración social, la salud física y emocional, y fortalecer los lazos comunitarios. “Este torneo no solo es una competencia deportiva, es una celebración de vida, de amistad y del legado que figuras como Johny Meléndez han dejado en nuestras comunidades”, añadió Figueroa.

Con este torneo, el DRD Municipal reafirma su compromiso de continuar ofreciendo espacios gratuitos y accesibles que promuevan la actividad física, la sana convivencia y la calidad de vida de los ceibeños.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 640

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
7

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: