Ceiba celebra el Día de la Biblia con un mensaje de fe y esperanza

CEIBA – El municipio de Ceiba conmemoró el Día de la Biblia con un acto en la Biblioteca Municipal Alejandrina Quiñónez Rivera. La actividad fue organizada por la señora Sandra Resto y su equipo.

Durante el evento, la señora Neysa Simonoff, secretaria del alcalde Samuel Rivera Báez, leyó la proclama oficial. Dicha proclama fue dedicada a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Villas del Pilar y a su pastor, Eliud Cruz, por su labor pastoral y comunitaria.

Además, se anunció la incorporación del señor Johnatan Rosario como nuevo Coordinador de Base de Fe del municipio.

La celebración contó con la participación de la hermana María, quien ofreció una interpretación musical. Al acto asistieron empleados de diversas dependencias municipales.