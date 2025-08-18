lunes

agosto 18, 2025

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Ceiba anuncia inicio del semestre musical en PRO-MEC

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 1

CEIBA – El Municipio de Ceiba, junto con el alcalde Samuel Rivera Báez, convoca a la comunidad al inicio del semestre del Programa de Música PRO-MEC. El evento se llevará a cabo hoy a las 3:00 p. m., frente al Salón de Música, ubicado en la calle José T. Quiñones, junto a la Casa Alcaldía.

Durante la actividad se ofrecerá matrícula para personas de todas las edades interesadas en comenzar o continuar estudios musicales.

  • Hora: 3:00 p. m.
  • Lugar: Frente al Salón de Música
  • Información: 787-885-2606

También se realizarán presentaciones en vivo y se brindará información sobre el programa.

El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

