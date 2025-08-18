Ceiba anuncia inicio del semestre musical en PRO-MEC

CEIBA – El Municipio de Ceiba, junto con el alcalde Samuel Rivera Báez, convoca a la comunidad al inicio del semestre del Programa de Música PRO-MEC. El evento se llevará a cabo hoy a las 3:00 p. m., frente al Salón de Música, ubicado en la calle José T. Quiñones, junto a la Casa Alcaldía.

Durante la actividad se ofrecerá matrícula para personas de todas las edades interesadas en comenzar o continuar estudios musicales.

Hora: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Lugar: Frente al Salón de Música

Frente al Salón de Música Información: 787-885-2606

También se realizarán presentaciones en vivo y se brindará información sobre el programa.

