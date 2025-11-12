CEE inscribe a sobre 13 mil nuevos electores

SAN JUAN – La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) continúa firme en su esfuerzo para orientar e inscribir electores, entre ellos, jóvenes que, en noviembre del 2028, habrán cumplido sus 18 años, por lo que podrán ejercer su derecho al voto.

El presidente de la Comisión, Jorge R. Rivera Rueda, informó este miércoles que más de 13 mil nuevos electores han sido inscritos desde el pasado mes de abril, fecha cuando asumió las riendas del organismo. Sostuvo que esa cantidad corresponde únicamente a los nuevos electores que se han beneficiado del servicio fuera de las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), como parte de los esfuerzos para llegar a ellos. Las visitas han sido realizadas en escuelas, colegios y ferias de servicios.

“Acercar los servicios de la Comisión a futuros electores es y continuará siendo un esfuerzo prioritario, pues somos conscientes de la importancia de que las nuevas generaciones se inserten en los procesos electorales de Puerto Rico”, manifestó el Presidente días después de haber compartido con más de un centenar de alumnos de la Academia Santa Rosa de Lima, de Bayamón, a quienes recibió en las facilidades de la CEE en Hato Rey.

Producto de la visita, unos 98 estudiantes se animaron a obtener su tarjeta electoral, luego de recibir una orientación por parte del equipo de la Oficina de Educación y Adiestramiento. Durante el encuentro, los estudiantes, que cursan el undécimo y duodécimo grado, participaron activamente de la charla, contestaron preguntas y aclararon dudas.

Complacido con la visita, Rivera Rueda reiteró que el personal de las Juntas de Inscripción Permanente se mantiene disponible en cada una de las localidades alrededor de la Isla, prestos para ayudar a los electores en gestiones tales como inscripción, reactivación y transferencias, entre otros trámites.

De igual forma, permanecen disponibles servicios en línea a través del Registro Electrónico de Electores (eRE) a los cuales las personas pueden acceder desde la comodidad de sus casas utilizando dispositivos móviles visitando www.ceepur.org.

Interesados en obtener servicios o coordinar visitas pueden comunicarse al (787) 777-8682.