octubre 21, 2025

Causan daños en gasolinera de Cataño

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 154

CATAÑO – La Policía investiga un incidente reportado el lunes en la gasolinera Gulf, ubicada en la carretera 5 de Cataño, donde un individuo causó daños a la estructura del establecimiento.

De acuerdo con la información policial, la querellante indicó que alrededor de las 6:00 de la mañana un hombre de tez blanca, cabello negro y barba rompió el cristal de la puerta principal de la gasolinera y dañó una máquina dispensadora de café.

El valor de los daños no fue estimado al momento, indicó la Policía.

El agente Adrián Rosa, adscrito al distrito de Cataño, tiene a su cargo la investigación.

