Caught Stealing: Darren Aronofsky sorprende con un thriller criminal

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

El regreso de Aronofsky con un giro inesperado

Después del éxito de The Whale, que devolvió a Brendan Fraser al estrellato, Darren Aronofsky presenta Caught Stealing. Sorprendentemente, esta es quizá su película más accesible, alejada del tono experimental que caracteriza su filmografía. Aun así, el director logra imprimir un sello personal en un género que parecía olvidado: el thriller criminal urbano.

Una historia que empieza con un gato

La película está basada en la novela de Charlie Huston y sigue a Hank (Austin Butler), un exjugador de béisbol que trabaja en un bar de Nueva York en 1998. Su rutina cambia cuando su vecino Russ (Matt Smith) le pide cuidar a su gato. Lo que parece un favor inocente desencadena una serie de eventos violentos con la mafia rusa, un detective (Regina King), un gangster interpretado por Bad Bunny y dos hermanos mafiosos encarnados por Liev Schreiber y Vincent D’Onofrio.

La historia comienza como un drama criminal convencional, pero pronto toma giros inesperados que mantienen al espectador intrigado hasta el final.

Nostalgia por los thrillers de los 90

Ambientada en 1998, Caught Stealing evoca clásicos del género como Payback o las primeras películas de Guy Ritchie. Con múltiples personajes e historias entrelazadas, logra lo que muchas cintas modernas no alcanzan: un equilibrio entre acción, intriga y claridad narrativa.

Es un recordatorio de cómo estos thrillers solían dominar la cartelera y luego se convertían en favoritos de videoclub. Hoy, la película tiene todo para conquistar tanto en cines como en plataformas de streaming.

Austin Butler demuestra su rango

El corazón de la película es Hank, y Austin Butler brilla en un papel más terrenal que sus interpretaciones en Elvis o Dune: Part Two. Aquí se muestra versátil: carismático, vulnerable, físico y emocional. Su actuación confirma que puede liderar una producción sin necesidad de personajes extravagantes.

El elenco lo acompaña con solidez: Zoe Kravitz aporta frescura como Ivonne, Matt Smith añade caos como Russ y Bad Bunny sorprende con intensidad en su papel de villano. Regina King y los veteranos Schreiber y D’Onofrio completan un reparto memorable.

Dirección y estilo visual

La fotografía de Matthew Libatique, colaborador habitual de Aronofsky, da vida a un Nueva York vibrante y caótico, con una estética retro que potencia la nostalgia. Aunque menos experimental que sus proyectos anteriores, Aronofsky logra mantener el ritmo y la tensión, ofreciendo un thriller sólido y atractivo.

Conclusión: un thriller que vale la pena

Caught Stealing es un homenaje moderno al cine criminal de los 90, con un guion dinámico, actuaciones destacadas y una dirección impecable. Aronofsky se reinventa sin perder fuerza, y Austin Butler confirma que es uno de los actores más versátiles de su generación.

Recomendación: imperdible para los amantes de los thrillers urbanos y para quienes quieren ver a Aronofsky en una faceta distinta.