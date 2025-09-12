sábado

septiembre 13, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Cataño será sede del Torneo de Baloncesto de Special Olympics 2025

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 346

CATAÑO – El Municipio de Cataño será anfitrión del Torneo de Baloncesto de Special Olympics Puerto Rico 2025, que se celebrará los días 13 y 14 de septiembre en la Cancha Bajo Techo de La Puntilla, desde las 9:00 de la mañana.

El evento reunirá a decenas de atletas de todo Puerto Rico en un ambiente que promueve el deporte, la integración social y la participación equitativa.

“El que Cataño sea escogido como sede de este importante torneo reafirma nuestro compromiso con el deporte y con la creación de espacios donde todos tengan la oportunidad de demostrar su talento. El baloncesto es una pasión en nuestra ciudad y estamos listos para recibir a los atletas y a sus familias en un evento que sin duda marcará huella”, expresó el alcalde Julio Alicea Vasallo.

La presente administración municipal se ha distinguido por acoger iniciativas enfocadas en la población con diversidad funcional, con énfasis en los menores de edad. La primera dama, Bethzaida Rodríguez Torres, destacó que este evento de los Special Olympics se enlaza con el trabajo que realiza desde su programa solidario: El Poder de Jugar Juntos, que organiza clínicas deportivas gratuitas dirigidas a este sector y que ya ha impactado comunidades de la ciudad lanchera.

“Nuestra misión es brindar oportunidades reales de integración y disfrute a las personas con diversidad funcional. Estos torneos son ejemplo del poder transformador del deporte y de cómo une a las comunidades en un mismo espíritu de respeto y solidaridad”, manifestó Rodríguez Torres, quien ha dedicado su carrera profesional a estudiantes con necesidades especiales.

Detalles del evento:

  • Fechas: 13 y 14 de septiembre de 2025
  • Hora: 9:00 a.m.
  • Lugar: Cancha Bajo Techo de La Puntilla, Cataño

El alcalde Alicea Vasallo exhortó a los residentes y visitantes a respaldar la actividad y participar de una jornada que destaca la capacidad de superación de los atletas y la importancia de compartir en equipo. El primer ejecutivo municipal también llamó a los medios de comunicación a dar cobertura a este evento deportivo que resalta el espíritu fraternal y la igualdad de oportunidades.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 633

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
237

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: