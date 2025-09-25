jueves

Cataño se prepara para el Festival Nacional del Cabro

(Foto/Suministrada)
CATAÑO – El municipio de Cataño se convertirá nuevamente en la capital de la industria caprina con la celebración del Festival Nacional del Cabro, producido por Grupo Meyta y el capricultor Carlos Díaz. Este año, la fiesta se celebrará durante dos días, el 4 y 5 de octubre, en el Malecón Edwin Rivera Sierra.

El sábado, 4 de octubre, el público disfrutará de la Competencia de Cabras Lecheras, un evento especializado que reunirá a productores de toda la isla para exponer la calidad y excelencia de sus animales. Mientras, el domingo, 5 de octubre, se llevarán a cabo las Competencias de las Cabras Enanas; además, este día será dedicado a los niños.

Según se detalló, el evento se llevará a cabo en horario de 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Entre las actividades, los asistentes disfrutarán de degustaciones gastronómicas con platos típicos elaborados a base de cabro (fricasé, empanadillas, sancocho y más); exhibiciones y venta de productos artesanales; yoga con cabritas; talleres educativos sobre la cría de cabros y agricultura sostenible; y la Pasarela de las Cabras, certamen familiar donde las cabritas desfilan disfrazadas en busca de premios.

La entrada es libre de costo. Para más información, puede visitar la página www.festivaldelcabro.com o llamar al 787-590-7539.

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

