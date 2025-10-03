Cataño listo para recibir a miles de visitantes en el Festival Nacional del Cabro

CATAÑO – El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, anunció que todo está listo para la celebración del Festival Nacional del Cabro 2025, que se llevará a cabo este sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., en el Malecón Edwin Rivera Sierra.

Por más de 18 años, esta tradicional fiesta agrocultural ha convertido a Cataño en el punto de encuentro de capricultores, agricultores, familias y visitantes de toda la Isla, fortaleciendo la economía local y resaltando el valor de nuestras tradiciones.

“El Festival Nacional del Cabro e refleja lo mejor de nuestra cultura: la unión del campo con la ciudad, el orgullo por nuestra agricultura y el dinamismo turístico que seguimos impulsando para Cataño. Como administración, decimos presente para que esta celebración se desarrolle en un ambiente organizado, seguro y de primer orden”, expresó Alicea Vasallo.

En coordinación con los productores y organizadores, el Municipio ha provisto el andamiaje logístico y los servicios esenciales que permitirán que miles de personas disfruten del evento con comodidad y seguridad desde el Frente Marítimo. Esta colaboración incluye desde la infraestructura técnica y personal de manejo de emergencias hasta la seguridad municipal y el mantenimiento del espacio público antes, durante y después de la actividad.

El programa del festival contará con una variada oferta para todas las edades. El sábado 4 de octubre se celebrará la tradicional Competencia de Cabras Lecheras, así como talleres educativos y exhibiciones agrícolas. A las 2:00 p.m., la Academia de Música Peña presentará un espectáculo tropical y puertorriqueño; y a las 4:00 p.m. subirá a tarima el grupo Puerto Rico es Salsa.

El domingo 5 de octubre será el turno de la Competencia de Cabras Enanas (Pygmy Goat Show) y de un programa dedicado a las niñas y niños, con actividades familiares y educativas, yoga con cabritas y la esperada Pasarela de las Cabras, en la que las mascotas desfilan con creativos disfraces. Además, durante ambos días habrá degustaciones gastronómicas con platos típicos elaborados a base de cabro, venta de artesanías y productos agrícolas locales, entre muchas otras atracciones.

“Invitamos a todos a que nos acompañen este fin de semana y vivan esta experiencia única que celebra nuestra identidad, dinamiza la economía y convierte a Cataño en anfitrión de una de las fiestas más auténticas de Puerto Rico”, añadió el alcalde, quien recordó que la entrada es libre de costo.