Cataño desembolsa el Bono de Navidad tras un año de logros administrativos y estabilidad fiscal

CATAÑO — El Municipio de Cataño anunció que este viernes, 21 de noviembre, estará realizando el desembolso del Bono de Navidad de mil dólares a un total de 758 empleados municipales que cumplieron con los requisitos establecidos en ley. La inversión total asciende a $758,374.93.

El alcalde Julio Alicea Vasallo enfatizó que la capacidad del Municipio para cumplir puntualmente con este compromiso surge de un año marcado por disciplina fiscal, reestructuración administrativa y la ejecución de proyectos tangibles para la comunidad.

“El Bono de Navidad no es un premio: es un derecho de cada empleado que cumple con los requisitos. Pero para poder cumplir con responsabilidad, un municipio tiene que estar ordenado, tener sus finanzas claras y tomar decisiones correctas. Hoy Cataño está en esa posición. Después de un año de avances reales para nuestro pueblo, podemos cumplir con la ley de forma responsable y sin afectar la estabilidad del Municipio”, afirmó el alcalde.

Durante el año 2025, la administración municipal completó iniciativas clave que forman parte del plan de trabajo de la nueva gestión, como la optimización de servicios esenciales, la reorganización operacional en varias dependencias, el inicio y continuidad de importantes proyectos de infraestructura, mejoras a instalaciones recreativas y deportivas, y la recuperación de espacios comunitarios para miles de residentes.

Asimismo, la implementación de nuevas herramientas tecnológicas, el fortalecimiento de la transparencia administrativa y la gestión fiscal responsable permitieron estabilizar las operaciones y atender obligaciones pendientes heredadas.

“Hemos tenido un año de trabajo intenso, prudente y encaminado a devolverle a Cataño la eficiencia que merece. Poder cumplir con el Bono de Navidad significa que estamos manejando los recursos públicos con responsabilidad, sin improvisaciones y siempre velando por la seguridad laboral de nuestros empleados”, añadió Alicea Vasallo.

El Municipio reiteró que la entrega del bono será procesada automáticamente para los empleados que cumplieron con los requisitos, siguiendo los criterios establecidos en ley y asegurando un desembolso eficiente y ordenado.

La Administración Municipal reconoce el trabajo y el esfuerzo diario de cada empleado, cuyo compromiso sostiene la operación eficiente de nuestros servicios y contribuye directamente a la estabilidad fiscal que hoy nos permite cumplir responsablemente con este bono. Mientras cerramos un año de avances reales para Cataño, invitamos a todos los residentes y visitantes a disfrutar de las actividades navideñas que el Municipio estará ofreciendo durante las próximas semanas, como parte de nuestro compromiso continuo con una ciudad vibrante, ordenada, con desarrollo económico y llena de oportunidades para compartir en familia.