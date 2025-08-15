Cataño celebra triunfo de Lancheras en la LBPF

CATAÑO – El orgullo y la alegría se desbordaron anoche en Cataño cuando las Lancheras conquistaron el campeonato de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña Femenina (LBPF) con una victoria contundente de 79-39 sobre las Brujas de Guayama. En apenas su tercera participación, el equipo femenino alcanzó su primer título, cerrando una temporada marcada por un claro dominio en la cancha y un respaldo masivo de la fanaticada.

El alcalde Julio Alicea Vasallo estuvo presente en el partido final, acompañando a las atletas en esta hazaña deportiva que marca un antes y un después para el baloncesto femenino en Cataño. Mientras tanto, en la Tarima Edwin Rivera Sierra, del Frente Marítimo, cientos de fanáticos vibraron con cada jugada gracias a una pantalla gigante instalada por el Municipio, que convirtió la noche en una verdadera fiesta comunitaria.

El alcalde Alicea Vasallo destacó que “la victoria de las Lancheras no solo es un triunfo deportivo, es un triunfo del corazón de Cataño. Este campeonato refleja el compromiso de nuestra administración con el deporte y la juventud. Haberlo celebrado junto a nuestra gente, tanto en la cancha como en el Frente Marítimo, es algo que jamás olvidaremos.”

Por su parte, la primera dama, Bethzaida Rodríguez Torres, resaltó que “las Lancheras hicieron historia con su entrega, talento y garra. Pronto estaremos celebrando todos juntos bajo el cielo que nos une. Este equipo representa también la grandeza de las mujeres en nuestro pueblo”.

Próximos pasos: celebración comunitaria

Debido a la cercanía a la Isla del fenómeno atmosférico Erin durante este fin de semana, el Municipio pospone por seguridad la celebración acorde con el triunfo de las Lancheras. Tan pronto como las condiciones lo permitan, se anunciarán los reconocimientos, actividades y encuentros con las campeonas. Se exhorta a seguir las redes sociales del Municipio para los detalles.