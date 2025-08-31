Carolina y Cangrejeras con victorias en el BSNF

SAN JUAN – Las Gigantes de Carolina y las Cangrejeras de Santurce lograron victorias en la noche del viernes, en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

En el coliseo Guillermo Angulo, las Gigantes vencieron 65-55 a las Leonas de Ponce.

Selena Lott lideró la ofensiva carolinense con 20 puntos, Teana Muldrow aportó 16 con 14 rebotes, Aisha Sheppard sumó 15 unidades y Charity Harris 10.

Por las selváticas, Talia Von Oelhoffen fue la mejor con 20 puntos, siete rebotes y ocho asistencias, seguida por Taya Corosdale con 13 tantos y Ariel Colón con 11.

Las Gigantes mejoraron su desempeño a 2-1, mientras que las Leonas igualaron su récord a 1-1.

En el Coliseo Roberto Clemente, las Cangrejeras se impusieron 75-72 sobre las Criollas de Caguas.

Kamaria McDaniel encabezó a las locales con 19 puntos, Brianna Jones, le hizo coro con 17 y Oshlynn Brown agregó 16.

En causa perdida, Alisia Jenkins se destacó con 18 tantos y 14 capturas, Jackie Benítez encestó 14, Keiry Huertas 12 y Kai James 10.