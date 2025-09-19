CAROLINA – Carolina se convirtió en sede de un importante ciclo de talleres dirigidos al adiestramiento y la capacitación de entrenadores de béisbol en categorías menores, reafirmando así, el compromiso municipal con el desarrollo deportivo en la Tierra de Gigantes.

Los cursos, ofrecidos en las instalaciones de Arrevica, en la 3ra Extensión de Villa Carolina, fueron auspiciados por el Municipio de Carolina y forman parte del programa del Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación (IPDDER), adscrito al Departamento de Recreación y Deportes (DRD). Los talleres, realizados en coordinación con el Departamento de Recreación y Deportes Municipal, contaron con la participación de la leyenda del béisbol puertorriqueño, Mako Oliveras, y del director administrativo del IPDDER, el profesor Juan García.

Los talleres incluyeron los cursos técnicos del deporte, Metodología del entrenamiento y Desarrollo del entrenamiento infantil-juvenil, todos necesarios para la obtención de la Licencia Especializada del Deporte, requisito indispensable para los entrenadores de béisbol en Puerto Rico.

Según el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, el desarrollo deportivo de los niños y adolescentes está en las manos de quienes los guían en el terreno de juego, por lo que es meritorio que sus líderes les inculquen valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto.

Este esfuerzo responde al compromiso municipal con la formación de las nuevas generaciones de atletas, asegurando que los entrenadores estén debidamente capacitados para acompañar a los jóvenes en su desarrollo físico, personal y social. El alcalde resaltó, además, el impacto que estos programas han tenido en la ciudad a lo largo de los años.

Los talleres especializados proveen a los líderes deportivos y entrenadores de béisbol las herramientas necesarias con miras a la próxima edición del Torneo Preparatorio de Béisbol que organiza el municipio carolinense con la participación de todas las ligas menores de béisbol de la Ciudad.