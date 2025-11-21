Carolina recibe a atletas internacionales en el Panamericano de Gimnasia Acrobática 2025

CAROLINA – El municipio de Carolina recibió a más de 200 atletas provenientes de siete países en el Campeonato Panamericano y Copa Panamericana de Gimnasia Acrobática 2025, realizado en el coliseo Guillermo Angulo de Carolina.

El evento, que marca el décimo aniversario desde la primera edición celebrada en Puerto Rico en 2015, reunió a los mejores exponentes de la gimnasia acrobática del continente, con la participación de delegaciones de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Colombia, México, Argentina y Puerto Rico.

“Nos enorgullece ser la sede de un evento de esta magnitud, que coloca a Puerto Rico en el mapa deportivo internacional. Nuestra ciudad cuenta con instalaciones de primer orden y mantenemos un compromiso genuino con el desarrollo del deporte en todas sus manifestaciones. Este campeonato sirve de motivación a nuestros jóvenes atletas que se convierten en anfitriones de un evento de alto calibre y para motivar a la niñez a explorar sus habilidades deportivas en este deporte tan demandante y hermoso”, expresó el alcalde carolinense, José Carlos Aponte.

Durante tres días de competencia, el público disfrutó de las rutinas acrobáticas más impresionantes y artísticas del hemisferio, con atletas desde los 5 años hasta los 21. El campeonato contó con la participación de 25 entrenadores y 15 jueces internacionales, incluyendo jueces invitados de Bulgaria, Estonia y América, además de delegados de la Unión Panamericana de Gimnasia (UPAG) y representantes de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG).

“Eventos como este también son una inyección económica importante para Carolina y para Puerto Rico. El turismo deportivo ha demostrado ser una de las maneras más provechosas y saludables de atraer visitantes, ya que moviliza a familias completas, atletas, fanáticos y técnicos. Este campeonato es de gran beneficio a la economía local y proyecta lo mejor de nuestra hospitalidad carolinense”, destacó el alcalde.

Entre los atletas internacionales destacados estuvieron los hermanos Ossolodkov, campeones mundiales y participantes de la temporada 20 de America’s Got Talent, representando a Estados Unidos en la categoría senior. También compitieron medallistas juveniles de Estados Unidos y campeones sudamericanos de Brasil, junto a los representantes del equipo nacional de Puerto Rico.

“La celebración de este campeonato en Puerto Rico marca un logro significativo para el deporte y para la Federación Puertorriqueña de Gimnasia. Este encuentro es fruto de años de esfuerzo, compromiso y pasión de nuestra gran familia deportiva, y reafirma a Puerto Rico como escenario donde brillan el talento, la disciplina y la hermandad de nuestros atletas. A la vez, se convierte en una vitrina para mostrar al mundo la hospitalidad y energía que nos distinguen. Agradecemos a todas las federaciones, entrenadores, jueces, voluntarios, auspiciadores y en especial al municipio de Carolina por hacerlo posible, confiando en que esta experiencia dejará una huella imborrable e inspirará a las próximas generaciones”, expresó el presidente de la Federación Puertorriqueña de Gimnasia, Juan F. Ortiz.

En la isla, la gimnasia acrobática cuenta con cuatro clubes activos: Acrosport de Hatillo, Gym Club for Kids en Carolina, D’Gymnastics Academy de Barceloneta y Thundercats Gymnastics de Moca.