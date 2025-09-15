CAROLINA – Con el fin de fomentar la salud integral y elevar la calidad de vida de sus residentes, el alcalde José Carlos Aponte realizó nuevamente el evento Carolina Segura y en Paz, una Feria de Salud y Servicios en el centro comercial Plaza Carolina. Este año, la administración municipal dispuso una muestra diversa de servicios que incluyó iniciativas de prevención, vacunación contra una serie de enfermedades, exhibidores que difundían los servicios municipales, actividades recreativas y una clínica gratuita para la vacunación de mascotas entre otros servicios.

La feria Carolina Segura y en Paz contó con la colaboración de la Farmacia Walgreens, quienes realizaron la vacunación contra el TDAP (Tétano, Difteria y Tosferina), Hepatitis A y B, Culebrilla y Neumonía. El Programa Viva Carolina, administró a los interesados la vacuna contra la Influenza. Personal del Doctors’ Center Hospital realizaron pruebas de cernimiento como colesterol, glucosa y la toma de presión arterial. También en el área de salud, los amigos de Premium Medical Service Card dijeron presente.

Galería

“Promover la salud integral de nuestros ciudadanos para nosotros significa velar más allá de su salud física, procuramos que nuestros servicios fortalezcan su estado emocional y hasta su solidez económica. Por eso, hemos llevado ferias de salud y servicios directamente a las comunidades”, expresó el alcalde José Carlos Aponte.

Para brindar mejores oportunidades económicas a través de la educación y oportunidades de empleo, hubo exhibidores con ofertas laborales de empresas como Conwaste, South American Restaurant, O’Neill Security, Pueblo Inc. MSSS Inc., Plumbing & Sewer Cleaning, Conexión Laboral Carolina y ofertas de varias instituciones educativas como Caribbean University y Educational Computer Center.

Promoviendo la seguridad ciudadana y, sobre todo, la prevención, Carolina Segura y en Paz llevó exhibidores del Programa de Asuntos de la Mujer, del Departamento de Servicios a Personas de la Tercera Edad, el programa LLAVE y de la gerencia de seguridad participó la Policía Municipal, el Departamento de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres Municipal y el cuerpo de Bomberos Municipal para orientar a los ciudadanos y responder a preguntas sobre los servicios que están disponibles para ellos.

“Tuvimos servicios para esos cientos de familias que comparten su hogar con un perrito o un gatito. La clínica gratuita de vacunación fue todo un éxito, sobre todo al cumplir con la responsabilidad ciudadana de registrarlas y vacunarlas. Sabemos que en nuestra Ciudad existen muchos hogares con mascotas y es importante para nosotros proveerles servicios para su convivencia saludable”, añadió Aponte.

Atendiendo la salud emocional de los ciudadanos, el evento tuvo la participación del motivador y coach personal, Vicente Báez quien compartió con los asistentes la charla “Confía, tú eres el cambio”. Además, los estudiantes de las escuelas superiores de Carolina tuvieron la oportunidad de brindar un mensaje de no más violencia en las escuelas. “Con la participación de estos jóvenes reafirmamos que, cuando les brindamos las herramientas y los espacios para expresarse, contribuyen al fortalecimiento de los valores y transforman la convivencia ciudadana en una más justa y solidaria”, concluyó el Primer Ejecutivo de Carolina.