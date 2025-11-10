Carolina inaugura torneo preparatorio de béisbol infantil y juvenil

CAROLINA – Contagiados por la alegría que inspira el deporte y con el compromiso de fomentar el desarrollo de los futuros atletas de la ciudad, el Estadio Municipal Roberto Clemente Walker fue escenario de la inauguración de la nueva edición del Torneo Preparatorio de Béisbol Infantil y Juvenil.

Más de 500 niños y jóvenes, entre los 5 y 18 años de edad, desfilaron ante la ovación de sus familiares y la comunidad carolinense, dando inicio a una noche cargada de emoción, disciplina y orgullo deportivo.

“Ver a nuestros niños y jóvenes comenzar una nueva temporada con tanta ilusión reafirma que en Carolina el deporte es parte fundamental de nuestra formación y de nuestra identidad. Cada uno de ellos representa el futuro del béisbol y el corazón de nuestra ciudad”, expresó el alcalde José Carlos Aponte, al oficializar el comienzo del torneo.

Como parte del respaldo que año tras año ofrece el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina, el Primer Ejecutivo entregó un donativo de $30,200 destinados a uniformes y materiales deportivos para los equipos participantes.

. El desfile incluyó a los equipos de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil de Villa Carolina (Arrevica), presidida por Sylvia Otero Adorno, con sus categorías desde 5-6 años—Rebels, Piratas y Guerrilleros—hasta las divisiones mayores que incluyen equipos como Lion, Rebels, SBA y los Coboyas en 15U y 16U.

También participaron las Pequeñas Ligas de Valle Arriba Heights, bajo la dirección de Rubén Rolón Nieves, con sus equipos Bambinos, Red Sox y Titans en las categorías de 9 a 14 años.

Se unieron igualmente los equipos de la Liga de Castellana Gardens, presidida por Agustín Hernández Miranda, quienes presentaron a DS Baseball y a sus distintos equipos Borinquen Elite y Raiders en las divisiones juveniles. La Liga Puerto Rico Baseball Evolution de Vistamar, dirigida por Héctor Reyes Cruz, desfiló con los Cardenales, Gigantes, Astros, Baseball Fogueo y Hawks.

A ellos se añadió la Liga 987 Elite Baseball de Rolling Hills, presidida por Jeffrey Rosado Santiago, con sus equipos juveniles de 13 a 16 años, así como la Liga de Softbol Femenino de la 3ra extensión de Country Club, con las categorías Washao 14U y 17U, dirigida por Roberto Acosta.

El Torneo Preparatorio iniciará el viernes, 14 de noviembre, a las 6 de la tarde, en el Parque de Béisbol de la 3era sección de Villa Carolina, con dos encuentros en calendario.