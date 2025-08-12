Carolina inaugura exposición fotográfica “Clemente en Puerto Rico”

CAROLINA – La exposición fotográfica “Clemente en Puerto Rico” abrirá sus puertas el lunes, 18 de agosto de 2025 a las 2:00 p.m. en la Sala de Arte Fotográfica de la Galería de los Gigantes.

La exposición, que es parte del programa itinerante que presenta el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina en su Distrito Cultural, reúne imágenes históricas que capturan momentos de la vida del ícono deportivo Roberto Clemente en su tierra natal.

“Más allá de su grandeza en el terreno de juego, Clemente fue un hombre profundamente comprometido con su país y con las causas sociales. Como carolinense, su vínculo con la comunidad permaneció intacto durante toda su vida y fue un defensor incansable de la dignidad del pueblo latino y de la justicia racial. Esta colección fotográfica nos muestra como siempre utilizó su plataforma para ayudar a los demás”, expresó el alcalde, José Carlos Aponte.

Esta muestra se realiza en colaboración con el Archivo General de Puerto Rico; el Archivo Fotográfico del periódico El Mundo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; la Fundación Luis Muñoz Marín; el periódico El Imparcial desde la Biblioteca Digital Puertorriqueña (UPR-Río Piedras), y el investigador deportivo Jorge Fidel López Vélez.

El público podrá visitar la exhibición y disfrutarla de forma gratuita, visitando el Museo Galería de los Gigantes, de miércoles a sábado de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., y los domingos de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.

Durante su carrera, Clemente alcanzó numerosos logros, incluyendo ser el primer pelotero latinoamericano en conectar 3,000 imparables en las Grandes Ligas, y ser nombrado Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 1971. No obstante, su legado más perdurable no se limita a sus hazañas deportivas. Su vida estuvo marcada por un profundo sentido de responsabilidad social que lo llevó, entre otras cosas, a organizar personalmente misiones de ayuda humanitaria. Fue precisamente ese compromiso lo que lo condujo a su trágica muerte el 31 de diciembre de 1972, cuando falleció en un accidente aéreo mientras transportaba suministros a las víctimas de un terremoto en Nicaragua.

“Roberto Clemente es el más grande de los gigantes”, añadió el alcalde Aponte. “Su impacto se sentirá por siempre en Puerto Rico y en el mundo. Sigue siendo un modelo a seguir para todos, y como municipio y como país, nos corresponde honrar su memoria con dignidad, respeto y gratitud. Esta exposición es un tributo a su grandeza, dentro y fuera del terreno de juego.”

“Clemente en Puerto Rico” forma parte del esfuerzo por celebrar a las figuras que han elevado el nombre de Carolina ante el mundo. La exhibición es libre de costo. Para más información, puede comunicarse con el Museo Galería de los Gigantes al 787-757-2626, extensiones 3931, 3902 o 3903.