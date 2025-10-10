CAROLINA – Como antesala al retiro oficial de una de las figuras más emblemáticas del baloncesto carolinense, las Gigantes de Carolina rindieron un emotivo homenaje a Rodsan Rodríguez, leyenda del Baloncesto Superior Nacional Femenino. En un gesto lleno de simbolismo, todas las jugadoras salieron del camerino vistiendo el emblemático número 44 y unas camisetas en honor a quien dejó una huella imborrable dentro y fuera de la cancha.

Durante la ceremonia, Rodríguez recibió una camiseta enmarcada con una placa conmemorativa, de manos de su compañera y amiga Tayra Meléndez, con quien ha compartido múltiples campeonatos y momentos memorables a lo largo de su carrera.

A lo largo de 19 temporadas —18 como jugadora y una como asistente—, Rodsan Rodríguez acumuló un legado extraordinario: 12 campeonatos, 3 subcampeonatos y 2 participaciones en el Final Four, consolidándose como una de las máximas exponentes del baloncesto femenino en Puerto Rico. La baloncelista profesional es también la coordinadora de Deporte Escolar del Departamento de Recreación y Deportes del Gobierno Municipal Autónomo de Carolina.

El alcalde de Carolina expresó su agradecimiento por el compromiso, la entrega y el amor que Rodsan ha demostrado durante todos estos años hacia su Ciudad, inspirando a nuevas generaciones de atletas carolinenses.