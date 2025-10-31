Carolina establece plan de seguridad para la noche de Halloween

CAROLINA – Bajo el ideal de Carolina Segura y en Paz, el Municipio Autónomo de Carolina ha puesto en marcha un plan especial de seguridad con motivo de la celebración de Halloween. Las estrategias tienen el objetivo de prevenir incidentes en las carreteras, y una atención especial a las comunidades y zonas de alta concurrencia.

De la mano de la intensificación de efectivos de la Policía Municipal de Carolina y del establecimiento de las torres de vigilancia remota en centros comerciales para el monitoreo virtual, el alcalde José Carlos Aponte hizo un llamado a los padres con niños pequeños y los instó a que estén atentos a los riesgos de seguridad que trae consigo la celebración del “Trick or Treat”. La Oficina de Relaciones con la Comunidad de la Policía Municipal visitó también varias escuelas públicas y privadas de Carolina para ofrecer charlas de prevención relacionadas con la Noche de Brujas.

Según detalló el primer ejecutivo municipal, el operativo de seguridad incluye la integración de la Policía Municipal de Carolina, el Cuerpo de Bomberos Municipales, el Departamento Municipal para el Manejo de Emergencias y los recursos del de Servicios Integrados de Seguridad y Tecnología Virtual como parte del esfuerzo preventivo coordinado en todo el territorio municipal. Además de la presencia policiaca en la Avenida Isla Verde donde hoteles y negocios tienen eventos especiales, los agentes municipales estarán ofreciendo patrullaje preventivo en zonas residenciales y urbanizaciones donde tradicionalmente se llevan a cabo recorridos en busca de dulces.

Aponte hizo un llamado a que los padres, encargados o tutores acompañen a los niños en ese recorrido y los supervisen en todo momento para evitar que ocurran incidentes. También recordó que es importante que los niños no acepten dulces ni entren a residencias de personas desconocidas.

La Ciudad se mantendrá bajo las regulaciones señaladas en el Código de Orden Público establecido para todo el territorio municipal de Carolina. El código les permite a los establecimientos vender, servir o despachar bebidas alcohólicas al detal hasta la 1:00 de la mañana.

El alcalde Aponte instó a los ciudadanos a reportar cualquier incidente o movimiento sospechoso, llamando al número (787) 769-4000 para la coordinación de todos los servicios de seguridad destacados en el territorio municipal carolinense.