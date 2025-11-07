Carolina entregó 169,180 galones de agua casa por casa

CAROLINA – La respuesta de emergencia del Gobierno Municipal autónomo de Carolina ante las múltiples interrupciones del servicio de agua en los hogares de la Ciudad resultó en el despacho de 169,180 galones de agua potable. Los operativos de emergencia significaron la activación de un plan que llevó los camiones cisterna del municipio casa por casa a los diferentes sectores del territorio municipal que reportaron la carencia del servicio.

Así lo informó el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, quien afirmó que, a diario, se mantiene atento a las fluctuaciones del servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que afectan a los ciudadanos de Carolina.

“Lamentablemente, existen varios sectores vulnerables en Carolina que están experimentando bajas presiones o las interrupciones del servicio de la AAA. En el mes de octubre y noviembre enviamos a la calle cinco camiones cisterna, con capacidad de 2,500 galones, en rutas por toda la Ciudad; establecimos un oasis en el Centro de Servicios Municipales de Isla Verde para el abastecimiento de agua potable y llevamos cajas de agua embotellada a las personas con necesidades especiales en diferentes comunidades de Carolina que enfrentaron la falta de servicio. Actualmente, nos mantenemos atentos a esta situación y con la intención de seguir supliendo agua potable a todos esos sectores que experimenten la carencia del servicio”, indicó el alcalde.

Tanto sectores de la zona rural como de la zona urbana reportaron la falta de agua en el mes de octubre y noviembre, por lo que a través del Departamento de Manejo de Emergencias del Municipio se despachó agua potable directamente a las residencias como también a las cisternas de los condominios y comercios que solicitaron el servicio.

De hecho, recientemente el alcalde Aponte aumentó la capacidad de agua que procesa el Sistema de Acueductos Municipal del Centro de Servicios Municipales de Barrazas de 200,000 a 400,000 galones diarios para beneficio de los ciudadanos de la zona, y municipios aledaños. Además, el sistema ahora cuenta con 32 plumas en su oasis permanente, incluyendo tomas de agua, disponibles las 24 horas del día, accesibles para personas con diversidad funcional o problemas de movilidad.