octubre 27, 2025

Carolina derrota a Guayanilla en COPUVO

(Foto/Suministrada)
CAROLINA – Las Carolina Big Sisters derrotaron el domingo a las Guayanilla Volley Girls, en la continuación de la jornada regular de la Confederación Puertorriqueña de Voleibol (COPUVO).

El encuentro, celebrado en la cancha Domingo ‘Lulo’ González de Carolina, culminó con marcadores de 26-28, 25-20, 25-20 y 28-26 a favor del sexteto carolinense.

Con el triunfo, las Big Sisters sumaron tres puntos para acumular 24, con récord de 8-4, desplazando a Guayanilla (6-4, 21 puntos) del cuarto encasillado.

Greyshmarie Pérez brilló por las ganadoras, mientras que Isabel Quintana fue la más destacada por las Volley Girls.

