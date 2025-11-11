CAROLINA – Unas 60 iglesias de Carolina, participaron del Decreto de 40 días de Ayuno y Oración que realizó el Municipio de Carolina en la Ciudad y que concluyó hoy. Participaron de la actividad la Pastora Irma Borras, del Ministerio Taller del Maestro, El evangelista Benicio Molina, del Ministerio del Pronto Levantamiento de la Iglesia en Carolina, el Pastor Carlos Questel de la Iglesia Morada de Paz y la Pastora Mariví Cortes de la Iglesia Vida de Júbilo.

Como parte del decreto, los líderes cristianos realizaron reflexiones matutinas desde la Plazoleta de la Casa Alcaldía, en donde participaron empleados municipales y ciudadanos. Las reflexiones giraron en torno al Salmo 2, versículo 7: “Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy”. Las reflexiones matutinas contaron también con cánticos y los clamores estuvieron dirigidos especialmente a pedir el Favor de Dios para la iglesia, los ciudadanos y el gobierno.

La Oficina de Iniciativas Comunitarias y de Base de Fe, adscrita al Departamento de Servicios al Ciudadano del Municipio de Carolina, estuvo encargada de las distintas actividades de la jornada, reafirmando el vínculo de colaboración que une al ayuntamiento con las comunidades eclesiásticas y organizaciones de fe.