Carolina convoca vista pública para unificar el Código de Orden Público y reforzar la seguridad en Isla Verde

CAROLINA – En las instalaciones de la Legislatura Municipal de Carolina, el Gobierno Municipal Autónomo de esta Ciudad celebró la vista pública para escuchar las opiniones de la ciudadanía respecto a la propuesta municipal para unificar en todo el territorio carolinense el Código de Orden Público, vigente desde 2014. Ciudadanos y comerciantes dijeron presente para emitir sus opiniones relacionadas a la enmienda propuesta que busca eliminar las excepciones basadas en la ubicación geográfica para los horarios y regulaciones relacionados con la venta y el expendio de bebidas alcohólicas en los establecimientos comerciales.

El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, explicó que la propuesta busca unificar el horario de establecimientos para ventas de bebidas alcohólicas y elimina la excepción del área de Isla Verde. “Los comercios podrán vender bebidas alcohólicas de domingo a jueves desde las 6:00 a.m. hasta las 12:00 medianoche. Los viernes y sábados podrán vender desde las 6:00 a.m. hasta la 1:00 a.m. Cuando el lunes sea feriado, podrán operar desde las 6:00 a.m. del domingo anterior hasta la 1:00 a.m. del lunes. Quedan excluidos los hoteles y paradores por encontrarse en zona turística y/o ser reconocidos como tal por la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Con esta enmienda promovemos un entorno más seguro para residentes y visitantes”.

Durante la vista pública se recibieron 111 ponencias, la mayoría a favor del lenguaje propuesto en la enmienda. “La participación ciudadana es fundamental en este proceso democrático, por eso estaremos evaluando todas las ponencias y comentarios que recibimos por correo regular, correo electrónico y de forma presencial. Aquí se valoran todas las voces expresadas; nuestras acciones están dirigidas a armonizar los intereses tanto de los comerciantes como de los residentes”, expresó el alcalde.

Tras la evaluación, el proyecto será sometido a votación en la Legislatura Municipal. En caso de ser aprobado, será enviado al alcalde para su firma y publicación formal, asegurando así la participación y orientación de la ciudadanía en esta importante iniciativa.