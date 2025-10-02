Carolina completa su dupla de importados

Jeanc Rodríguez

CAROLINA – Los Gigantes de Carolina anunciaron la contratación del norteamericano Cameron Milligan para la venidera temporada de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Milligan, una esquina de 6’5” de estatura y 23 años, se une al cubano Félix Chapman como la dupla de extranjeros de la fuerza gigante.

A nivel colegial, participó en la NCAA División 2 con Daemen University. Mientras, a nivel profesional, viene de jugar con el VK Vestsjaelland en la liga de Dinamarca.

La temporada arranca el 23 de octubre con la participación de los Caribes de San Sebastián, Mets de Guaynabo, Plataneros de Corozal, Patriotas de Lares, Changos de Naranjito, Gigantes de Adjuntas, Cafeteros de Yauco y Gigantes de Carolina.