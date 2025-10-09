Carolina clasifica a la postemporada

Jeanc Rodríguez

CAROLINA – Las Gigantes de Carolina sacaron el lunes, 6 de octubre su boleto para la postemporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

En el coliseo Roger Mendoza, Aisha Sheppard lideró con 26 puntos para asegurar la clasificación de las subcampeonas Gigantes al vencer, 73-72, a las Criollas de Caguas.

Charity Harris y Kiara Leslie agregaron 12 tantos por igual. En la derrota, Asia Taylor brilló con 23 unidades, Kai James sumó 11 con 10 rebotes y Amanda Paschal encestó 10.

El quinteto carolinense juega para 9-7 en el quinto lugar. Por su parte, las Criollas tienen récord de 5-9 en el octavo y último espacio clasificatorio a playoffs.

El primer equipo en asegurar su pase fue las Cangrejeras de Santurce. Las campeonas lideran la tabla de posiciones con marca de 13-3.

Los otros conjuntos clasificados a la ronda de cuartos de final son las Explosivas de Moca (11-5), Atenienses de Manatí (9-6) y Pollitas de Isabela (9-6).

La temporada regular concluye el 15 de octubre. Los primeros ocho combinados pasan a la postemporada. Los cuartos de final se jugarán en formato de 3-2, las semifinales se celebrarán de 5-3 y la serie final de 7-4.