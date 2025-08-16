Carolina cierra el balneario de Carolina y los parques Aquasol

CAROLINA – El Alcalde José Carlos Aponte impartió instrucciones, a través del Comité de Emergencias del Municipio de Carolina, de cerrar el Balneario de Carolina y los Parques Aquasol ante el paso del huracán Erin, ya convertido en categoría 4.

El Alcalde explicó que el Balneario de Carolina y los Parques Aquasol, incluyendo el Parque Maracuto, permanecerán cerrados para todo el público durante el día de hoy y mañana domingo, ya que el oleaje y las fuertes marejadas se estiman que alcancen entre 8 y 12 pies de altura. Así también indicó el peligro que conllevan las ráfagas, las tronadas y las posibles tormentas eléctricas que pueden surgir.

“Por motivos de seguridad para los bañistas y para los cientos de personas que nos visitan diariamente, hemos decidido cerrar el balneario y los Parques Aquasol y evitar que ocurran situaciones que lamentar”, apuntó el Primer Ejecutivo Municipal.

“Nos mantenemos trabajando a todo vapor ante cualquier situación de emergencia. Las brigadas de Obras Públicas y Manejo de Desperdicios Sólidos realizaron recogido de escombros y han estado verificando que los cunetones y parrillas del alcantarillado pluvial estén libres de desperdicios que pudiesen afectar y provocar inundaciones en carreteras y sectores residenciales”, afirmó Aponte.

La unidad marítima se encuentra patrullando el área orientando al público que llega al Balneario sobre las peligrosas condiciones del tiempo y sobre el cierre del Balneario. Además, se está persuadiendo a los “surfers” para que no arriesguen sus vidas con las fuertes olas.

Cuando las condiciones del tiempo lo permitan, el Municipio de Carolina informará la reapertura de las facilidades. En caso de una emergencia, llame al número directo de Carolina Segura y en Paz, 787-769-4000.