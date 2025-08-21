Carolina celebra la Semana del Servidor Público con homenaje a su fuerza trabajadora

CAROLINA – El Gobierno Municipal Autónomo de Carolina celebró con mucho entusiasmo la Semana del Servidor Público, reconociendo la entrega, el compromiso y la vocación de servicio de su Fuerza Trabajadora Gigante, que día a día constituye la primera línea de respuesta para atender las necesidades de todos los carolinenses.

El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, entregó personalmente los pines distintivos a 60 servidores que han cumplido más de 25 años de servicio ininterrumpido. Durante el emotivo momento, 45 empleados de distintas dependencias recibieron el pin conmemorativo de los 25 años de servicio; 11 empleados recibieron el pin de 30 años de servicio; siete obtuvieron el pin de los 35 años de servicio; mientras que 1 empleada recibió el tan memorable pin de los 40 años de servicio ininterrumpido.

“El servicio público es más que una labor: es un compromiso con nuestra gente. Los empleados municipales son el rostro y las manos que hacen posible que los proyectos, programas y servicios lleguen a las comunidades. Son ellos quienes, con dedicación y profesionalismo, atienden las necesidades de nuestros residentes, responden en momentos de emergencia y dan el máximo para que Carolina siga siendo lo que es, la Tierra de Gigantes”, expresó Aponte Dalmau.

Con este homenaje, el Municipio de Carolina reafirma su compromiso de continuar brindando un ambiente laboral de respeto, capacitación y reconocimiento, convencido de que la excelencia en el servicio público es clave para el progreso y la calidad de vida de todos los carolinenses.