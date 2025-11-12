Carolina celebra la exaltación de la gigante Carla Cortijo al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño

CAROLINA — El Municipio Autónomo de Carolina celebra con orgullo la exaltación de la legendaria baloncelista carolinense Carla Cortijo Sánchez, seleccionada como la única fémina en formar parte de la prestigiosa Clase 2025 del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño. Su inclusión representa un reconocimiento a una trayectoria extraordinaria que la consagra como una de las figuras más influyentes y respetadas en la historia del deporte en Puerto Rico.

Entre los nuevos inmortales del deporte puertorriqueño también se destacan dos figuras de renombre: el exbaloncelista Carlos Arroyo y el boxeador Miguel Cotto, completando así un histórico grupo de exaltados para la ocasión.

Visiblemente emocionada, Cortijo dedicó este logro a las personas e instituciones que la han acompañado a lo largo de su ruta deportiva. “El deporte me lo ha dado todo. Y esto es un logro de todos: de mi familia, de mis amigos y de mi pueblo de Carolina. Agradecida por siempre apoyarme. El alcalde siempre ha dicho presente y han estado ahí para darme la mano cuando los he necesitado. Esto es un orgullo enorme”, manifestó la distinguida atleta.

La carrera de Carla comenzó en las categorías menores del Colegio de Ingenieros, donde conquistó múltiples campeonatos. Continuó destacándose a nivel escolar en los Colegios Calvin School y María Auxiliadora, hasta trasladarse en 2003 a Houston, Texas, para culminar sus estudios en Bellaire High School, cosechando reconocimientos significativos. Su talento la llevó a obtener una beca en la Universidad de Texas en División 1 de la NCAA, donde brilló como armadora titular durante sus cuatro años, sobresaliendo tanto por su capacidad anotadora como por su dominio del juego.

En el Baloncesto Superior Femenino fue pieza clave de las Gigantes de Carolina, guiando al equipo a los campeonatos de 2012, 2014, 2015 y 2016, y siendo reconocida como Jugadora Más Valiosa de las Finales en 2014 y 2015. Con la Selección Nacional obtuvo medallas de plata en los torneos CentroBasket 2012 y 2014, así como en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014. Su desempeño alcanzó su punto máximo en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, donde Puerto Rico ganó oro con una actuación histórica de Cortijo: 29 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias en la victoria 85-67 contra México.

Su talento, disciplina y visión de juego la llevaron finalmente a convertirse en la primera puertorriqueña nacida y desarrollada en la isla en jugar en la WNBA, al ser firmada por las Atlanta Dream en las temporadas 2015 y 2016, un hito que la posicionó como pionera y referente para nuevas generaciones de atletas.

Cortijo ha trabajado directamente con la juventud en el Departamento de Recreación y Deportes del Municipio de Carolina y actualmente funge como co-apoderada de las Gigantes del BSNF.