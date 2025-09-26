Carolina celebra el primer 5K “Gigantes Lola Fun Run”

CAROLINA – El municipio de Carolina se unió a las Gigantes de Carolina del BSNF en el primer “Gigantes Lola Fun Run”, una carrera 5K que combinó la pasión por correr con el entusiasmo del baloncesto femenino.

La cita arrancó en el Coliseo Guillermo Angulo y culminó con el partido entre las Gigantes de Carolina y las Atenienses de Manatí, en un ambiente lleno de energía y orgullo deportivo.

Con esta iniciativa, respaldada por el Municipio junto a las Gigantes de Carolina y Run Like a Lola, se promovió la salud, la unión comunitaria y la visibilidad del deporte femenino, demostrando cómo el deporte trasciende la competencia para convertirse en una verdadera celebración ciudadana.