CAROLINA – El Municipio de Carolina se une a los miles de fanáticos del béisbol que celebran la vida y legado del icónico carolinense Roberto Clemente Walker en su día. Para perpetuar el legado de Clemente, el alcalde de Carolina extendió al público una invitación especial para honrar la memoria y el legado de nuestro eterno número 21 visitando la Galería de los Gigantes, un espacio cultural que guarda y comparte la vida de figuras emblemáticas que, como Roberto Clemente, trascendieron fronteras y marcaron la historia de Puerto Rico.

Y es que el Major League Baseball (MLB) conmemora el 15 de septiembre, de manera especial y con actividades en todos los estadios, el Día de Roberto Clemente. En Carolina, la celebración incluyó una exhibición especial de fotografías de Clemente en Plaza Carolina, charlas, coleccionistas, artesanos y la presentación de un documental en donde se recuerda a nuestro astro carolinense como una de las celebraciones más significativas del béisbol y reconociéndole como un atleta que trascendió el terreno de juego para convertirse en un símbolo de servicio, dignidad y orgullo para Carolina y el mundo.

El Día de Roberto Clemente fue establecido por MLB en 2002 y desde entonces se celebra anualmente cada 15 de septiembre, coincidiendo con el inicio del Mes de la Herencia Hispana en los Estados Unidos. Durante la jornada, cada equipo nomina a un jugador que encarne los valores de Clemente: la habilidad en el terreno, el compromiso comunitario y la solidaridad. Entre los 30 nominados, se selecciona al ganador del prestigioso Roberto Clemente Award, un reconocimiento que incluye la participación de los fanáticos mediante votación en línea y que otorga donativos y recursos a la causa benéfica elegida por el galardonado.

Este día no solo preserva el recuerdo del pelotero que conquistó 15 Juegos de Estrellas, 12 Guantes de Oro y dos Series Mundiales, sino que también destaca al hombre que entregó su vida en un acto de solidaridad al intentar llevar ayuda humanitaria a las víctimas de un terremoto en Nicaragua, el 31 de diciembre de 1972. Su número 21 fue retirado oficialmente por MLB en 2022, convirtiéndolo junto a Jackie Robinson (#42) en una de las dos únicas figuras cuyo número está retirado en toda la liga, un honor reservado para quienes cambiaron la historia del deporte y de la sociedad.

El público está invitado a visitar la Galería de los Gigantes en Carolina, de miércoles a sábado de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, para conocer de cerca la historia de Clemente y de otros héroes que, con su talento y compromiso, dejaron un legado inmortal para las futuras generaciones.

Accesibilidad e inclusión en el Distrito Cultural

Como parte del compromiso de Carolina con la inclusión, durante todo el mes de septiembre el Distrito Cultural contará con intérpretes de lenguaje de señas para realizar los recorridos guiados en sus diferentes museos. Esta iniciativa es parte de la conmemoración del Mes de la Comunidad Sorda, que culmina el 23 de septiembre con la celebración del Día Internacional del Lenguaje de Señas.