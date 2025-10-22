Carolina celebra cumbre empresarial bajo el tema: “Capital para crecer”

CAROLINA — Con el propósito de impulsar las oportunidades de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas de la Tierra de Gigantes, el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina celebró su 2da Cumbre PyMes. Bajo el marco de la celebración del segundo aniversario del Centro Empresarial de Carolina, la cumbre ofreció orientación y charlas bajo el tema “Capital para crecer”.

Desde la Legislatura Municipal de Carolina, cientos de comerciantes y emprendedores participaron de los talleres, “Perspectivas económicas para emprendedores y áreas de oportunidad” por Dennise Rodríguez, directora ejecutiva de Colmena 66; “Cómo la Inteligencia Artificial puede impulsar el crecimiento de tu negocio” con JP Marketing Guru; “Perspectivas económicas para las PyMEs en Puerto Rico” por parte del economista Gustavo Vélez, y la conferencia sobre los pasos correctos para obtener financiamiento ofrecida por los Centros para el Desarrollo de Pequeñas Empresas (Small Business Development Centers).

Además, la cumbre tuvo un panel de expertos discutiendo los servicios financieros disponibles para las Pymes y cómo lograr acceso a capital con la participación de la organización Lendreams, el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, The Enterprise Center at PathStone y de Causa Local.

“Con la creación del Centro Empresarial, Carolina se consolidó como una Ciudad propulsora de sueños y de metas, adoptando un compromiso firme con la prestación de servicios que benefician a nuestros empresarios y comerciantes en su interés de desarrollar sus negocios. Hoy celebramos las muchas historias de éxito que son producto de los servicios que ofrece nuestro Centro Empresarial, al tiempo que les brindamos las herramientas de crecimiento para que puedan potenciar su idea de negocios al máximo”, expresó el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte.

En la actividad se reconoció a Lucy Villanueva, presidenta de Prime Medical Service Card y a Heriberto Sixto, Manuel Ceide, José “Pepín” Rodríguez, Manuel Llamas y José Manuel Prado socios propietarios de la panadería La España; empresarios que, a través de su liderazgo, visión y compromiso, han dejado una huella significativa en el desarrollo económico de Carolina y Puerto Rico. El galardón a la Trayectoria Empresarial celebra la perseverancia, innovación y aporte social de quienes han construido empresas ejemplares que inspiran a nuevas generaciones a emprender con propósito y excelencia.

La cumbre empresarial contó también con mesas informativas del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Primex, Score, Federal Contracting Center, Banco de Desarrollo Económico, Lendreams, Pathstone, Causa Local, los Centros de desarrollo de pequeñas empresas (SBDC), Colmena 66 y del Centro Empresarial de Carolina.

“Las herramientas de crecimiento que ofrece el Centro Empresarial de Carolina han sido muy efectivas, pues contamos con una red extraordinaria de colaboradores que le han permitido a nuestros empresarios trazar rutas claras de crecimiento, medir su desempeño y accionar con agilidad ante las nuevas oportunidades de mercado”, añadió Aponte al tiempo que anunció la renovación de acuerdos colaborativos con Leandreams, Pathstone Enterprise Center y la inclusión del Centro Empresarial de Carolina & Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico al grupo de colaboradores que ofrecen servicios directos desde el Centro Empresarial de Carolina.

Para más información sobre los servicios del Centro Empresarial de Carolina, los interesados pueden comunicarse al (787) 641-0180.