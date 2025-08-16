Carolina celebra abarcadora feria de salud y servicios

CAROLINA – En colaboración con la empresa Family Medicine Group, el Gobierno Municipal Autónomo de la Tierra de Gigantes celebró con gran éxito una abarcadora feria de salud y servicios dirigida a los carolinenses de todas las edades.

El evento, que se efectuó en los predios de la Legislatura Municipal de Carolina, tuvo como objetivo promover la prevención de condiciones y enfermedades, así como reforzar las buenas prácticas de bienestar y el acceso a servicios esenciales para todos los presentes. Y aunque, por los pasados meses, el alcalde José Carlos Aponte ha logrado beneficiar a un gran número de comunidades a través de todo el territorio municipal con servicios preventivos, hoy la iniciativa cobró especial significado.

“Como Administración Municipal, llevamos de forma continua un mensaje firme de prevención y bienestar, a través de nuestras Ferias de Salud que benefician directamente a las comunidades carolinenses. Sin embargo, en esta ocasión, celebramos el décimo aniversario del proyecto de salud más emblemático de nuestra Ciudad —el Doctors’ Center Hospital San Fernando de la Carolina—, redoblamos esfuerzos en una alianza amplia y efectiva con entidades salubristas. Esta colaboración estratégica con el grupo de Family Medicine Group, Walgreens, CMT Group Corp. & PR Renal Health & Research, el Departamento de Salud y los recursos del Doctors’ Center Hospital, nos permitió ampliar el alcance de nuestros servicios para llevar un mensaje común y contundente, orientado a crear conciencia sobre la importancia de la prevención, como pilar esencial del desarrollo integral y la calidad de vida”, explicó Aponte.

Family Medicine Group ofreció vacunación contra la Influenza para niños y adultos, certificados de inmunización; toma de signos vitales y monitoreo de glucosa; Walgreens, dijo presente con diversas vacunas como la Hepatitis A y B, Pulmonía y Culebrilla. Además, hubo Servicios Radiológicos con turnos para la realización de sonomamografías, sonografía de tiroides, sonografía abdominal, sonografía pélvica; así como charlas educativas sobre el diagnóstico preventivo por imágenes.

Por su parte, el Doctors’ Center Hospital San Fernando de la Carolina, ofreció pruebas de colesterol, toma de presión arterial, monitoreo de glucosa, mamografías y pruebas de función pulmonar.

De igual modo, participaron CMT Group Corp. & PR Renal Health & Research, quienes brindaron pruebas de laboratorio para detección clínica de función renal y diabetes. Mientras tanto, el Departamento de Salud Estatal tuvo personal disponible para la recertificación completa a beneficiarios del Plan Vital y Platino; y el Centro Empresarial de Carolina ofreció el servicio de una Nutricionista.

La feria de salud tuvo también la orientación al público de los distintos servicios municipales dirigidos a todas las edades para crear conciencia entre los carolinenses en torno a todos los beneficios que tienen a su disposición para mejorar su calidad de vida.

Allí estuvieron presentes miembros del equipo municipal del Programa de Asuntos de la Mujer; Servicios a Personas de la Tercera Edad; Programa Llave; Head Start; Desarrollo Turístico y Cultural; Centro Empresarial; Reclutamiento Policía Municipal; Asuntos Ambientales; Programa Viva Carolina; y el Departamento de Bomberos Municipal.

“Que mejor que poder regalar oportunidades de orientación y prevención para cuidar la salud y mantener bajo control las condiciones preexistentes. Continuamos demostrando que en Carolina la salud de nuestros ciudadanos es una de nuestras grandes prioridades”, afirmó el alcalde.