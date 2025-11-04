Carolina adquiere nuevo sistema de embalaje para compactar los desperdicios sólidos

CAROLINA – Un moderno equipo para clasificar, separar y compactar los desperdicios domésticos generados en Carolina es ahora parte del Sistema de Relleno Sanitario de Carolina. Y es que el alcalde del municipio carolinense, José Carlos Aponte, adquirió una nueva embaladora de alta tecnología para remplazar la embaladora de la línea norte de la Planta de Reciclaje y Embalaje de Desperdicios Sólidos.

Como parte de los esfuerzos ambientales del municipio, en Carolina luego de que se recoge la basura de forma gratuita y casa por casa, se procesa mediante una combinación de separación, reciclaje y la disposición en un relleno sanitario que cumple con altos estándares ambientales federales y estatales. El proceso trata los materiales reciclables por separado, y aquellos materiales que no se pueden reciclar, se compactan en balas (como se le llama al cubo de basura compactada) para su disposición final en una celda. Gracias a la nueva embaladora, el Sistema de Relleno Sanitario tendrá la capacidad de reciclar una mayor cantidad de basura, lo que extiende significativamente la vida útil del sistema.

Durante una inspección para la integración de la nueva maquinaria al Sistema de Relleno Sanitario, el alcalde de Carolina explicó lo que significa esta inversión en el servicio que reciben los ciudadanos. “En momentos donde se hace sumamente necesario establecer estrategias para el manejo eficiente de los desperdicios sólidos para evitar el cierre de vertederos y sistemas de manejo de basura como el nuestro, Carolina sigue demostrando su compromiso con el ambiente y con los servicios ciudadanos al adquirir esta moderna maquinaria para el manejo de la basura que generamos. Ahora podemos reciclar una mayor cantidad de desperdicios sólidos, lo que sirve para maximizar el uso de nuestra celda y el que podamos seguir ofreciendo el servicio de excelencia de recogido de basura doméstica, reciclaje y escombros por muchos años más”, explicó el primer ejecutivo municipal.

Esta embaladora marca Centurion 150HP, catalogada como de alta eficiencia y tecnología en comparación a la que usaba el municipio anteriormente, tiene una cabina con sistema de aire acondicionado, controles modernos, y su operación tendrá menor vibración, ya que, a diferencia de la compactadora anterior, la presión es retenida en mangas que mitigan el impacto al hacer las pacas de desperdicios. Esta nueva embaladora tiene la capacidad de generar balas de 51.5 pies cúbicos (64 pulgadas de largo, 45 pulgadas de ancho y 31 pulgadas de profundidad) a una densidad de hasta 45 libras por pie cúbico y a un peso de más de una tonelada.

“Ahora podemos compactar unas 2,340 libras en cada bala que se procesa. Estamos muy satisfechos de poder contar con tecnología de avanzada que sirva de modelo. Somos pioneros en toda la región, ya que nuestro Sistema de Relleno Sanitario es el único que utiliza esta maquinaria tipo “bale field” que compacta la basura para reducir volumen, en combinación con la Planta de Reciclaje que reduce la cantidad de desechos y aprovecha los materiales reciclables”, añadió el alcalde.

Para más información sobre el Sistema de Relleno Sanitario y su Planta de Reciclaje puede llamar al 787-757-2626 extensiones 4011, 4012, y 4013.