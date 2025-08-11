lunes

agosto 11, 2025

Últimas noticias

Últimas noticias

Carolina abrió las puertas de un nuevo centro Head Start en Jardines de Country Club

  Visitas: 0

CAROLINA — El alcalde José Carlos Aponte inauguró el Centro del Programa Head Start 0-5 en Jardines de Country Club, denominado Centro Zumbador. Este centro ofrece servicios educativos y de apoyo a residentes del sector y comunidades cercanas. Comparte instalaciones con un centro comunal que también fue entregado ese día, el cual está habilitado para actividades comunitarias y como refugio en caso de emergencia.

La inversión total fue de 11.2 millones de dólares, de los cuales 10.1 millones provienen de fondos federales y 1.1 millones de fondos municipales. El centro cuenta con dos salones para participantes en edad preescolar, cuatro salones para infantes y niños en etapa maternal, un salón de lactancia, un almacén de materiales educativos, un área administrativa, dos cocinas y un patio interior destinado a actividades físicas.

(Foto/FB:Municipio de Carolina)

El alcalde expresó que la infraestructura busca facilitar el desarrollo social y académico de la niñez. Añadió que el municipio mantiene una política de inversión en espacios que promuevan el aprendizaje y el crecimiento de los menores.

Este centro se suma a los otros 27 que administra el municipio bajo el Programa Head Start 0-5. El programa incluye servicios educativos gratuitos, atención a mujeres embarazadas y talleres de crianza para padres.

El personal del centro está compuesto por profesionales de diversas disciplinas, entre ellos enfermería, nutrición, psicología, trabajo social y atención a diversidad funcional. Las actividades educativas se basan en el Currículo Creativo, que promueve la participación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la exploración mediante el juego.

Durante la actividad se informó que el programa Head Start mantiene abierto el proceso de matrícula para menores y que existen plazas laborales disponibles en el municipio. Para información adicional, se puede llamar al 787-757-2626, extensión 4030.

(Foto/Suministrada)

