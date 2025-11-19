miércoles

Carmencita Rodríguez: Ocho años formando reinas y llevando el nombre de Puerto Rico a la excelencia mundial

Carmencita Rodríguez (Foto/Suministrada)
SAN JUAN – En el competitivo universo de la belleza internacional, el éxito no ocurre por casualidad. Detrás de cada candidata que brilla sobre el escenario, existe una figura que pule, guía y transforma. En Puerto Rico, ese nombre es sinónimo de excelencia: Carmencita Rodríguez, entrenadora oficial de Miss Universe Puerto Rico por los pasados ocho años.

Su sello de disciplina, estilo y visión estratégica ha quedado demostrado edición tras edición. Pero este año, en la #74 edición de Miss Universe 2025, su aportación ha alcanzado un nuevo nivel al trabajar mano a mano con Zashely Alicea, la reina boricua cuya presencia ha captado la atención mundial.

Zashely, quien ha sorprendido desde el primer día por su proyección escénica poderosa, presencia magnética y una pasarela majestuosa, dejó hoy una de las presentaciones preliminares más sólidas de la competencia.

Observadores, fanáticos y expertos en concursos de belleza han coincidido: Puerto Rico llegó fuerte, preparada y con un trabajo técnico impecable. Ese trabajo refleja el compromiso y la pasión de Carmencita, quien ha sabido convertir talento natural en desempeño de calibre internacional.

Mañana, cuando el mundo fije sus ojos en la gran final de Miss Universe 2025, todos los corazones puertorriqueños estarán conectados, apoyando a Zashely y celebrando el esfuerzo de quienes han hecho posible su gran preparación.

Con su liderazgo silencioso, pero contundente, Carmencita Rodríguez continúa solidificando su legado como una de las mentoras más influyentes del certamen, reafirmando que en Puerto Rico la excelencia se entrena, se perfecciona y se celebra.

