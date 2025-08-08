Carla Cortijo regresa a las Gigantes de Carolina como coapoderada

CAROLINA – La organización de las Gigantes de Carolina, del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), anunció la incorporación de Carla Cortijo como coapoderada del equipo para la temporada de 2025. Adicional a su labor administrativa, Cortijo asumirá responsabilidades como asistente técnica del experimentado dirigente Carlos Calcaño.

“Estamos muy contentos con el regreso de Carla a su casa. Ella conoce el juego, conoce la liga y sabe lo que se necesita para competir al más alto nivel. Su presencia como apoderada y en el cuerpo técnico es un lujo, y poder contar con ella nos permite seguir construyendo una organización sólida y con propósito», expresó Claudia Zorilla, apoderada de las Gigantes de Carolina.

El regreso de Cortijo al equipo de las 18 veces campeonas del BSNF marca un nuevo capítulo en su carrera. Con las Gigantes, ganó tres campeonatos (2012, 2014 y 2015), siendo reconocida como Jugadora Más Valiosa de las Finales en 2014 y 2015.

“Volver a Carolina significa mucho para mí. Aquí fue donde crecí como jugadora y como persona. Ahora tengo la oportunidad de aportar desde otra perspectiva y ayudar a formar a las próximas generaciones. Es un orgullo volver a ser parte de este equipo”, expresó Cortijo, quien fue la primera puertorriqueña en jugar en la WNBA.

Esta doble función representa una evolución significativa en la carrera de Cortijo, quien se destaca como una de las figuras más influyentes en la historia del baloncesto femenino puertorriqueño. Su presencia en la estructura administrativa y en el cuerpo técnico fortalecerá tanto la gestión del equipo como el desarrollo de las jugadoras en cancha.

Reconocida por su liderazgo como armadora de la selección nacional de Puerto Rico, Cortijo representó al país en múltiples eventos internacionales, incluyendo los Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, el Premundial FIBA y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A nivel universitario, jugó con la Universidad de Texas, dejando su marca en el baloncesto de la NCAA.

Con la integración de Cortijo, la gerencia de las Gigantes de Carolina continúa apostando al desarrollo del talento local y al fortalecimiento del deporte femenino en Puerto Rico.