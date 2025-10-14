Canta’oras de Bomba agradecen respaldo y se preparan para la sexta edición próximo año

LOÍZA – La profesora Maribella Burgos, gestora del evento Canta’oras de Bomba de Puerto Rico, agradeció la asistencia a la quinta edición celebrada el pasado domingo en las facilidades del Parque Histórico Cueva María de la Cruz. “Este evento fue magistral. Aún no he podido procesar con claridad todo lo ocurrido, pues fue un día lleno de cultura y compartir”, señaló Burgos.

Por su parte, la alcaldesa Julia Nazario Fuentes señaló la importancia de continuar fomentando los valores de la cultura puertorriqueña, “y en el caso de nosotros, de la cultura loiceña. El pasado domingo recibimos entusiastas seguidores de aquí de Puerto Rico, Nueva York, Chicago , Boston , Connecticut , New Jersey, Colombia y República Dominicana. Nos vemos el año que viene en la sexta edición de las Canta’oras de Bomba”.

En la actividad del domingo, se resaltó las aportaciones de Don Mario Cepeda Brenes, así como el firme apoyo de la Oficina de Turismo Municipal de Loíza y la Compañía de Turismo de Puerto Rico. “La voz de la cantaora de bomba representa la fuerza de la mujer acompañada por la fuerza de los barriles”, añadió Burgos.

Una de las características de la bomba es que el bailador o bailadora, ocupando el centro del batey (zona de baile), define con sus movimientos y gestos los golpes del barril primo, sustentado por los buleadores (barriles que llevan el ritmo constante). Sin embargo, la que define el compás y el ritmo a tocarse es la cantaora. La bomba cuenta con diferentes ritmos como el sicá, cuembé, yubá y el seis corrido de Loíza, entre otros.