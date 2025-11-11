Canóvanas recesa recogido de reciclaje y escombros por día feriado

CANÓVANAS – El municipio de Canóvanas informa a los residentes del pueblo que no habrá recolección de reciclaje ni de escombros durante los días 10 y 11 de noviembre de 2025.

Esta interrupción del servicio se debe al cierre de operaciones municipales por motivo de un asueto y al feriado por el Día de los Veteranos (Veterans Day) que se celebra en Estados Unidos y Puerto Rico.

Las rutas de recogido se reanudarán el miércoles, 12 de noviembre de 2025.

Se solicita la comprensión y colaboración de la comunidad.