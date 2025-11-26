Campaña «Ni una bala más al aire» y promoción del «Encuentro Comunitario» en programa «Entérate con Presencia»

FAJARDO – Durante la mañana de hoy, agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Relaciones con la Comunidad de Fajardo, participaron en el programa «Entérate con Presencia», que transmite la emisora Yunque 92.9, llevando la campaña «Ni una bala más al aire» y la promoción del «Encuentro Comunitario» del área de Fajardo. El programa es moderado por el agente Melvin Sánchez y el agente Danny Fuentes, Oficiales de Prensa Área Fajardo.

En dicho programa, estuvo presente el sargento Luis Romero y el agente Benjamín Nieves, de la División Relaciones con la Comunidad y la Sra. Agnes Vázquez (Presidenta Consejos Comunitarios de Seguridad Área Fajardo), quienes orientaron sobre la peligrosidad y consecuencias de disparar al aire en las festividades de fin de año.

Por otra parte, se invitó a la ciudadanía a participar del «Encuentro Comunitario» a realizarse el jueves 11 de diciembre de 2025, en el centro comunal del barrio Quebrada Vueltas en Fajardo.

La División de Relaciones con la Comunidad, es un programa de índole preventivo que busca mejorar la calidad de vida de las comunidades y fortalecer el vínculo entre los ciudadanos y la Policía.